Odnalazła poszukiwane dziecko. Jest gwiazdą włoskiej telewizji

- To było przeznaczenie, coś niebywałego. Byłam na tym samym odcinku wybrzeża, musiałam coś zrobić - powiedziała Sciarelli, cytowana przez dziennik "La Repubblica". Z koleżankami poszła na spacer wzdłuż brzegu, a w telefonie miała zdjęcie nastolatka. I wtedy rozpoznała go, gdy błąkał się po plaży. Okazało się, że przeszedł wzdłuż brzegu ponad pięć kilometrów.

Dziecko zgubiło się na plaży. "Znamy i rozumiemy panikę rodziców"

- Ależ to były emocje. Kiedy go zobaczyłam, nie miałam wątpliwości, że to on. Był bardzo przestraszony - opowiedziała gwiazda włoskiej telewizji, która po raz pierwszy osobiście odnalazła poszukiwaną osobę.

Dodała też: "My znamy i rozumiemy panikę, w jaką w takiej sytuacji wpadają rodzice".

***

