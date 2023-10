Mogą one dostarczać wiedzy o wymianie handlowej, mobilności, statucie społecznym i organizacji rzemiosła ówczesnych ludzi.

Bursztyn z Morza Bałtyckiego w Hiszpanii

Według najnowszego odkrycia najstarszy odnaleziony bursztyn bałtycki na Półwyspie Iberyjskim liczy ponad pięć tys. lat. Bursztynowy koralik został znaleziony w jednym z pochówków na terenie Hiszpanii. Wiek próbek ze stanowiska archeologicznego Cova del Frare ustalono na lata 3634-3363 p.n.e. Oznacza to, że bursztyn z Bałtyku pojawił się na Półwyspie Iberyjskim co najmniej tysiąc lat wcześniej niż sądzono do tej pory.