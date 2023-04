Choć do zdarzenia doszło w październiku, to lokalne media dopiero teraz dotarły do nagrań monitoringu i sądowych dokumentów ze sprawy. Z relacji świadków wynika, że mieszkająca w Reading w Ohio Karen Ivery stała się agresywna, gdy nie była w stanie zapłacić za swoje zakupy w markecie Target.

Czarnoskóra klientka oskarżyła kasjerkę, że jest w uprzywilejowanej pozycji, a jej samej należą się darmowe zakupy. Odwoływała się do koncepcji reparacji za niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z którą potomkowie ofiar powinni dostawać zadośćuczynienie od instytucji państwowych. W przeszłości odszkodowania wypłacano w drodze orzeczenia sądowego, a jego fundatorami były także pojedyncze osoby i instytucje publiczne.

Najpierw przepychała kasjerkę. Potem doszło do nokautu

Na nagraniu z monitoringu widać, jak klientka przepycha kasjerkę, coraz bardziej skracając dystans. W pewnym momencie do kobiet podchodzi ochroniarz, który stara się rozładować napięcie. Klientka jednak nie daje za wygraną i idzie za mężczyzną do jego biura.