W sieci udostępnione zostały nagrania z czwartkowego zajścia. Widać na nich mężczyznę, który podchodzi do dwóch kobiet, które właśnie weszły do sklepu, chwilę z nimi rozmawia, po czym sięga po pojemnik z jogurtem i wyrzuca na nie jego zawartość, uderzając je w głowy. Miała to być reakcja na niepełne zakrycie przez nie włosów - kobiety nie miały bowiem na sobie hidżabów.

Na wideo zobaczyć można także innego mężczyznę - członka personelu sklepu, który w reakcji na zaistniałą sytuację wyprowadza napastnika ze sklepu.