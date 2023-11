Hubert Seipel na cenzurowanym

Warto podkreślić, że Seipel w swoich programach kreował się wielokrotnie na osobę, która dysponuje bezpośrednim dostępem do prezydenta Rosji Władimira Putina. Do pierwszego spotkania Seipela z rosyjskim dyktatorem doszło w 2009 roku. Od tego czasu spotykał się z nim około sto razy, o czym sam otwarcie informował. Ekspert od Rosji towarzyszyć miał Putinowi m.in. w polowaniu na Syberii, treningach, czy nawet grać z nim w bilard. Z kolei w listopadzie 2014 roku ekspert przeprowadził z Putinem półgodzinny wywiad.

Oceniał, że wojny nie będzie, pisał o Putinie. Słali mu setki tysięcy euro

Tymczasem dziennikarze dotarli do dokumentów i dowodów na to, że Seipel otrzymywał od Rosji "hojne fundusze" właśnie na napisanie książki. Sponsor miał zdecydować się na przekazanie pieniędzy, by "projekt mógł dotrzeć do szerszej publiczności". Autorowi obiecano także wsparcie logistyczne i organizacyjne.