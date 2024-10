Australia. Obraźliwa wypowiedź premiera o zespole Tourette'a

Po zakończeniu obrad szef australijskiego rządu wrócił na salę, by jeszcze raz przeprosić. - To był nieuprzejmy i krzywdzący komentarz. Wiedziałem, że to złe, gdy tylko go wygłosiłem. Przeprosiłem i wycofałem się natychmiast, jak to powiedziałem, ale nie powinno się to było w ogóle zdarzyć. Chciałbym również przeprosić wszystkich Australijczyków, którzy cierpią z powodu tej przypadłości - oświadczył.