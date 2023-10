Obawy przed migrantami. Były premier wzywa do "legalnego dozbrajania się"

Do "legalnego dozbrajania się" wzywa obywateli były premier Słowenii Janez Jansza za pośrednictwem platformy X. Ma to związek ze wzrostem napływu do kraju imigrantów. "Żarty się skończyły" - oświadczył.