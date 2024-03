Włochy: Oszust w hotelach. Podejrzeń nabrała pokojówka

O jego oszustwach zaczęło być głośno dzięki czemu poszkodowani hotelarze zjednoczyli wysiłki, by stworzyć wizerunek oszusta, a potem doprowadzić do jego zidentyfikowania. Ich czujność doprowadziła do namierzenia rzekomego menedżera, wobec którego podejrzeń jako pierwsza nabrała pokojówka, gdy zobaczyła jego pusty pokój. W recepcji przyznał, że nie ma pieniędzy, by zapłacić rachunek w wysokości 6500 euro.