Poważne problemy zdrowotne

Temat choroby dyktatora z Mińska przewija się w mediach od 9 maja, kiedy to Łukaszenka uczestniczył w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Polityk wyglądał na wyraźnie schorowanego.

O możliwych schorzeniach przywódcy mówił, na antenie "Kanału Politycznego" białoruski dziennikarz Siarhiej Pielasa.

- Alaksandr Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem i widać to na nagraniach. Jego służba prasowa, rzeczniczka prasowa starają się tak dobierać wideo, żeby nie było tego widać. Wiadomo, że ma problem z jedną z nóg, pewnie bardziej z kolanem. Za każdym razem, kiedy wspina się na schody to jest to wyraźnie widoczne - komentował.

Zdaniem Pielasy istnieją także nieoficjalne doniesienia o problemach związanych z cukrzycą.

- Te informacje trzeba traktować poważnie, ale nie należy iść za sensacją. To nie oznacza, że on jutro umrze, czy zawiozą go do szpitala - dodaje.