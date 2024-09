Nocny alarm w kraju NATO. Rosyjski dron przekroczył granicę

Rumunia. Rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną. Poderwano myśliwce

Wojna w Ukrainie. Kolejny przypadek naruszenia przestrzeni

Jest to kolejny przypadek wtargnięcia rosyjskiego drona, używanego do ataków na Ukrainę, w rumuńską przestrzeń powietrzną. Podobne zdarzenie miało miejsce 8 września, kiedy to rosyjki dron uderzył w opuszczony teren w kraju.