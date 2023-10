Niezwykłego odkrycia dokonał pracownik budowlany z USA. W ścianie domu, który miał zostać wyburzony znalazł butelkę po piwie z 1955 roku. Skąd pewność, co do daty? Zamieścił ją na etykiecie hydraulik, który zapisał krótką wiadomość. - Nigdy nie znalazłem czegoś podobnego - stwierdził David. Zdjęcie trafiło do sieci, a jeden z użytkowników podzielił się równie niesamowitą historią.