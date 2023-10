Drugowojenna katapulta dla bombowców. Konstrukcję porzucono

Archeolodzy ustalili, że katapulta nazwana "Mark III Catapult" składała się z kilku elementów, wśród których najważniejszy był napędzany przez kilkanaście silników lotniczych tłok - to właśnie on miał sprawiać, że bombowce osiągałyby na starcie zdecydowanie większe prędkości.

Anglia: Eksperymentalna katapulta z II wojny światowej przestanie istnieć

Obecnie to dla archeologów spore ułatwienie i możliwość wyjątkowo szczegółowego zbadania nietypowego urządzenia. Niedługo będzie to jedyna możliwość zapoznania się z wyglądem katapulty, ta ma zostać bowiem w najbliższym czasie całkowicie rozebrana. Jak czytamy, to konieczne z uwagi na prowadzone w tej lokalizacji prace budowlane.