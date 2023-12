Niezidentyfikowany samolot nad Niemcami. Poleciał w stronę Polski

Jak donosi niemiecki dziennik "Kolner Stadt-Anzeiger", maszyna trzymała kurs, a piloci zrobili wszystko, by podejść do niej tak blisko, jak to tylko możliwe. Początkowo nie wykluczano, że mogło dojść do sytuacji awaryjnej w kokpicie, a nawet porwania maszyny. Z pilotem niezidentyfikowanego statku powietrznego nawiązano kontakt wzrokowy, po czym ten miał wyjaśnić, że doszło do utraty łączności.