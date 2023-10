"Kiedy przemawiam, one lądują w Polsce". Mają dać Putinowi jasny sygnał

Cztery brytyjskie myśliwce Typhoon zostaną rozmieszczone w Polsce - poinformował w niedzielę minister obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps. - Kiedy przemawiam, one lądują w Polsce - mówił. Dodał także, że decyzja resortu to odpowiedź na prośbę "polskich przyjaciół", aby wesprzeć ich w obliczu rosnącego ryzyka rosyjskiej ingerencji przed wyborami oraz wysłać jasny sygnał do Władimira Putina.