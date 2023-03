Jak jednak twierdzi jeden z autorów raportu, Marcin Jerzewski z Centrum Wartości Europejskich na rzecz Polityki Bezpieczeństwa (European Values Center for Security Policy), Polska wykazała niewielki postęp w rozwoju relacji z Tajwanem w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ocenie dzieje się tak choćby dlatego, że Polska do tej pory starała się nie antagonizować Chin.

O tym, dlaczego sytuacja Tajwanu jest tak ważna także dla przeciętnego Polaka, wyjaśniał w w rozmowie z Interią sinolog i były dyplomata prof. Maciej Gaca.

- Dzisiaj Tajwan wytwarza ponad 60 proc. światowej produkcji półprzewodników i blisko 90 proc. zaawansowanych układów scalonych. Dla porównania Stany Zjednoczone produkują około 10 proc., a Chiny nieco ponad 5 proc. - podkreślił. Jak zauważył, bez czipów z Tajwanu w dużej mierze nie byłoby dzisiejszych sprzętów, takich jak telefony komórkowe czy samochody.

Elektronika, maszyny i metale z Tajwanu

W 2021 roku Polska była 19. największym partnerem handlowym Tajwanu. Tymczasem Tajwan jest siódmym największym partnerem handlowym Polski w Azji.

Według danych o handlu podanych w raporcie CEIAS w 2020 roku trzy największe kategorie produktów, które Polska eksportowała do Tajwanu to metale (24,65 proc., w szczególności miedź), maszyny (23,27 proc.) oraz towary rolne i spożywcze (12,91 proc.). Eksport z Tajwanu do Polski obejmuje elektronikę (38,26 proc., głównie panele LCD i półprzewodniki), maszyny (20,77 proc.) oraz metale (16,60 proc.).

Polska nadal ma ujemne saldo w handlu z Tajwanem - czytamy w raporcie. Nierówny bilans handlowy między krajami może być spowodowany kilkoma czynnikami. Na przykład - tajwańskie środki kontroli towarów są skomplikowane i wysoce zbiurokratyzowane. Kraj nie uznaje ponadto wielu zewnętrznych certyfikatów, co prowadzi do zakłóceń w handlu.

W Polsce działa obecnie ok. 30 firm z kapitałem tajwańskim, które według szacunków wygenerowały około 3 tys. nowych miejsc pracy. Głównie są to projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorach produkcyjnym, elektroniki użytkowej i motoryzacyjnym.

Jednym z największych ostatnich przedsięwzięć jest warta 18 mln dolarów inwestycja tajwańskiej firmy Iron Force w fabrykę poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, budowaną obecnie w Zabrzu.