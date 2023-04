Próba otrucia Aleksieja Nawalnego

Przypomnijmy, że w 2020 r. najsłynniejszy rosyjski opozycjonista miał zostać otruty z użyciem środka chemicznego, nowiczok.

Użycie tej substancji potwierdziły badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach. Zaprzeczają temu jednak Rosjanie.

Istnieją podejrzenia, że w ten sposób rosyjskie służby próbowały zabić rosyjskiego opozycjonistę.

Sam Nawalny potwierdził te informacje w rozmowie z funkcjonariuszem FSB, podając się za doradcę byłego szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Rosja konsekwentnie zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z tą sprawą.

Opozycjonista dobrowolnie wrócił do Rosji

Po próbie otrucia Nawalny trafił na leczenie do Niemiec, ale dobrowolnie wrócił do Rosji w 2021 r., gdzie został aresztowany za naruszenie zasad warunkowego zawieszenia kary w związku ze skazaniem go za zdefraudowanie środków finansowych.

Nawalny nie przyznaje się do żadnego ze stawianych mu zarzutów, twierdzi, że są one motywowane politycznie.

Według Jarmusz w nocy z piątku na sobotę, w związku z tajemniczą przypadłością Nawalnego, do kolonii karnej IK-6, w której siedzi opozycjonista, wezwano pogotowie.