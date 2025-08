"Dwaj najważniejsi politycy w Polsce nie mogą się nawzajem znieść. (...) Jeśli premier i prezydent uścisną sobie dłonie podczas ceremonii (zaprzysiężenia - red.), nie będzie to zbyt serdeczny gest" - oceniła niemiecka gazeta. Według niej Nawrocki będzie robił wszystko, by utrudnić funkcjonowanie rządu i doprowadzić do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2027 r.