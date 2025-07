Niemiecka prasa o decyzji Tuska. "Głupia przekora", "korzystna dla Europy"

"Polska też wprowadza kontrole graniczne. Gdzie podział się duch z Schengen ? Kto zadaje takie pytania albo zaczyna się mazać, ten nie rozumie, co jest warunkiem wolnego przepływu ludzi i innych europejskich wolności podstawowych. Wolność bez kontroli w Unii Europejskiej jest możliwa i ma sens tylko wtedy, gdy granice zewnętrzne EU są skutecznie strzeżone" - czytamy w "FAZ".

Celem wprowadzonych przez Niemcy kontroli, wraz z zawracaniem osób z granicy, jest przypomnienie, także sąsiadom, o tych wspólnie zbudowanych fundamentach - pisze komentator. Jego zdaniem nie ma obecnie powodów do zachowywania się tak, jakby Europa miała się rozpaść. "Celem nie jest ograniczenie wolności podróży, lecz walka z nielegalną migracją " - podkreślił Mueller.

Przy okazji może dojść do opóźnień, które uderzą w turystów i osoby mieszkające w jednym, a pracujące w drugim kraju. Nie jest to nic nowego, ponieważ podobne ograniczenia wprowadzane są chociażby podczas dużych, międzynarodowych wydarzeń sportowych.

Argument, że nie istnieją perfekcyjne kontrole nie może prowadzić do sytuacji, w której pewne przejścia graniczne pozbawione są jakiejkolwiek kontroli. "Gdy wszyscy się obudzą, duch Schengen będzie mógł znów bez przeszkód dominować w Europie" - pisze w konkluzji komentator "FAZ".

Według "Sueddeutsche Zeitung" "polskie kontrole graniczne są głupią przekorą". "Decyzję podjętą w Warszawie poprzedził jednak głupi teatr niemiecki. Oba rządy, zamiast szukać rozwiązań, pozwalają na to, by nacjonaliści wywierali na nie presję " - oceniła Viktoria Grossmann.

Grossmann przypomniała, że premier Tusk i kanclerz Niemiec Friedrich Merz są członkami Europejskiej Partii Ludowej i dążą do tego samego celu: chcą ograniczyć napływ uchodźców, a najchętniej zredukować ich liczbę do zera. Komentatorka podejrzewa, że Tusk tylko udaje, że jest zły na Merza. "Tusk ma całkiem inne problemy, związane z polityką wewnętrzną" - pisze Grossmann i tłumaczy, że w Polsce powstała straż obywatelska patrolująca na własną rękę niemiecką granicę.