"Narodowo-konserwatywny rząd w Polsce kocha rodzinę. Mimo to coraz mniej kobiet pragnie mieć dziecko. Dlaczego?" - pyta w najnowszym wydaniu tygodnik "Der Spiegel".

Niemieckie media: Dzietność w Polsce najniższa od II wojny światowej

"Der Spiegel" przytacza dane świadczące o tym, że liczba urodzeń spadła do poziomu najniższego od końca II wojny światowej. We Francji współczynnik dzietności wynosi 1,84; w Niemczech 1,58; a w Polsce 1,33. Za Polską w tej statystyce znalazły się tylko Włochy, Hiszpania i Malta.

Demografka z SGH Irena Kotowska powiedziała "Der Spiegel": "Polityka stworzyła atmosferę pozwalającą na ograniczanie praw i potrzeb kobiet. Ma to wpływ na gotowość do rodzenia dzieci" - tłumaczy. Jak dodaje, rząd obarcza kobiety odpowiedzialnością za małą liczbę urodzin.

Zdaniem Kotowskiej powodów niskiej dzietności należy szukać zarówno w kryzysie, jak i w sukcesie Polski. Upadek żelaznej kurtyny wywołał wstrząs czy wręcz "szok transformacji" w życiu wielu ludzi. W okresie niepewności wielu mieszkańcom Polski brakowało odwagi, by założyć rodzinę. Obecnie, po upływie 30 lat, w Polsce brakuje kobiet w wieku rozrodczym.

"Politycy powinni się zastanowić, dlaczego ludzie nie mogą realizować swoich planów życiowych , dlaczego nie mają dzieci. Zamiast jednak usuwać przeszkody, rząd koncentruje się na obronie ideologii perfekcyjnej rodziny" - krytykuje Kotowska. Wśród przeszkód profesor demografii wymienia brak miejsc w przedszkolach, brak państwowego finansowania in vitro oraz politykę, która nie uwzględnia roli ojca.

"Jarosław Kaczyński to bezdzietny ojciec narodu"

Kotowska tłumaczy, że wskaźnik urodzin jest wyższy w krajach, które umożliwiają matkom powrót do życia zawodowego. Innym warunkiem zwiększającym dzietność jest poczucie kobiet, że mają wsparcie ze strony partnera. W Polsce urlop tacierzyński został co prawda w tym roku wydłużony o dziewięciu tygodni, ale zainteresowanie tym świadczeniem wśród polskich ojców jest znikome. Tylko 1 proc. ojców skorzystało z tej możliwości.

"Der Spiegel" zaznacza, że świadczenie 500+ nie doprowadziło do wzrostu urodzin. Rząd przestał przedstawiać to świadczenie jako instrument polityki demograficznej i mówi obecnie o instrumencie socjalnej redystrybucji. Pomimo porażki, 500+ należy do najpopularniejszych decyzji rządu PiS.