Od dziś mężczyźni będą mogli wykonać w ramach NFZ seminogram. Badanie nasienia zostało właśnie wpisane do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co trzeba zrobić, żeby nie płacić za analizę plemników? Jak przygotować się do badania? Co trzeba wiedzieć? Sprawdź.