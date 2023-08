Niemiecka prasa komentuje propozycję Jensa Spahna z CDU , który w rozmowie z "Bild am Sonntag" wezwał do "przerwy w udzielaniu azylu" i zaostrzenia polityki imigracyjnej ze względu na duże obciążenie Niemiec i uchodźcami, i nielegalną imigracją. Spahn opowiedział się m.in. za limitem liczby wniosków o azyl.

Niemcy a kwestia migracji. Media o "historycznej amnezji"