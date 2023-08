- Opracowana ponad rok temu opinia prawna, z której wynika, że " w Polsce dochodzi do naruszeń ochrony gatunkowej w UE, a także ochrony wód ", została przez rząd zignorowana - przyznaje w rozmowie z rozgłośnią Sergey Lagodinsky z frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim.

W wywiadzie dla rozgłośni Lagodinsky wezwał do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. - Pozwiemy polski rząd za nieprzestrzeganie prawa europejskiego - dodał.

Niemiecki europoseł: Koniec z międzynarodowym finansowaniem prac na Odrze

Przeciwko pracom prowadzonym na Odrze niemieccy i polscy ekolodzy protestują od dawna. Polska strona rządowa niezmiennie tłumaczy, że prace są niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom ochrony przeciwpowodziowej . Przeciwnicy, w tym przygraniczny land Brandenburgia, są zdania, że prace nie tylko nie prowadzą do lepszej ochrony przeciwpowodziowej, ale wręcz jej zaszkodzą, a także niekorzystnie wpłyną na poziom wód gruntowych i na chronione tereny Parku Doliny Dolnej Odry .

Niemiecki świat biznesu za inwestycjami. "Poprawią żeglugę śródlądową"

Inne stanowisko prezentują przedstawiciele niemieckiej gospodarki, którzy wskazują, że prace na Odrze są niezbędne m.in. do tego, by uczynić rzekę lepiej żeglowną. To zaś poprawi sytuację turystyki wodnej w regionie przygranicznym oraz żeglugę śródlądową - przekonywał kilka miesięcy temu w rozmowie z DW Robert Radzimanowski z Izby Przemysłowo-Handlowej Brandenburgii Wschodniej.