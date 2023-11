Dziennik "Die Welt" komentuje we wtorek zmianę obozu rządzącego w Polsce i analizuje go pod względem przyszłego poparcia w sprawie polityki migracyjnej na agendzie Unii Europejskiej.

Niemiecka prasa o nowym rządzie w Posce. "Polityka może być znacznie ostrzejsza"

Donald Tusk inny niż EPL? "Manfred Weber myli się w ocenie"

Autor przypomina, że proeuropejski konserwatysta Donald Tusk postawił sobie za cel ponowne zapewnienie Polsce "wiodącej roli" w polityce europejskiej. I jako m.in. były przewodniczący Rady Europejskiej ma do tego wszelkie warunki. Jak zauważa publicysta "Die Welt", oczekiwania Manfreda Webera - lidera partii i grupy parlamentarnej EPL - raczej nie odpowiadają "współrzędnym polskiego systemu partyjnego".

"Jeśli jednak Manfred Weber i jego koledzy zakładają, że Tusk będzie się milcząco podprządkowywał w najważniejszych kwestiach europejskich, takich jak polityka klimatyczna, energetyczna czy migracyjna, to prawdopodobnie się mylą. Nie tylko narodowo-konserwatywny PiS, który wciąż jest u władzy, ale także PO i PSL różnią się od swoich europejskich partii siostrzanych w wielu kwestiach" - czytamy.

Fritz zaznacza, że Polska - podobnie jak Węgry - odrzuca kompromis azylowy dyskutowany obecnie przez państwa UE. Zakłada on m.in. możliwość rozlokowywania migrantów w całej Unii Europejskiej. Jak pisze "Die Welt", podczas kampanii wyborczej PiS, ale także Tusk i jego sojusz prześcigali się pod względem twardej polityki migracyjnej, a Tusk występował m.in. przeciwko muzułmańskim imigrantom.

"Warszawa będzie skomplikowanym partnerem dla Brukseli"

"Pytanie brzmi teraz, w jaki sposób prawdopodobny przyszły szef polskiego rządu ustawi się pomiędzy oczekiwaniami Brukseli a oczekiwaniami swojej partii, a także obietnicami, które złożył swoim wyborcom. Wiele wskazuje na to, że nie zgodzi się on bezwarunkowo na kompromis i może zadbać o jego zaostrzenie podczas renegocjacji" - pisze dziennik.

"Tusk może wykorzystać twarde stanowisko PiS wobec UE i w ten sposób zwiększyć swoje pole manewru, choćby dlatego, że prezentuje się inaczej i nie jest tak pozbawiony solidarności" - mówi gazecie Adam Traczyk, dyrektor think tanku More in Common Polska. Zdaniem eksperta Tusk jest przekonanym Europejczykiem i dlatego - ze swoją twardą postawą wobec migracji - tym większe wyzwanie będzie stanowił dla UE.