To właśnie rok temu ówczesny kanclerz Olaf Scholz postanowił wznowić proces wydalania z kraju przestępców pochodzących z Afganistanu. 30 sierpnia do Kabulu odesłano 28 skazanych .

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że operacja została przeprowadzona we współpracy z Katarem (z informacji pozyskanych przez AFP wynika, że skazani zostali odesłani do Afganistanu na pokładzie samolotu Qatar Airlines). Resort zapowiedział też, że to nie ostatnie tego rodzaju działania i muszą one "być kontynuowane w przyszłości".