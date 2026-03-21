W skrócie 19-letni Meksykanin zmarł w areszcie ICE na Florydzie, gdzie został znaleziony nieprzytomny, a służby uznały, że "prawdopodobnie" targnął się na życie.

Royer Perez-Jimenez ma być najmłodszą osobą, która zmarła po zatrzymaniu przez ICE od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

Według Detention Watch Network od powrotu Trumpa w aresztach ICE zmarło 42 migrantów, podczas gdy w trakcie całej kadencji Joe Bidena zgłoszono 24 zgony.

Jak przekazała ICE w oświadczeniu cytowanym przez BBC, w poniedziałek 19-latek miał zostać znaleziony nieprzytomny w areszcie Glades County Detention Center na Florydzie.

Służby zapewniły, że po odkryciu personel aresztu natychmiast podjął się ratowania życia zatrzymanego. Mimo to nastolatek nie przeżył.

"Prawdopodobnie popełnił samobójstwo; oficjalna przyczyna jego śmierci jest jednak nadal przedmiotem dochodzenia" - wskazano w piśmie.

Jak przypomina BBC, amerykańskie media określiły Perez-Jimeneza jako najmłodszego aresztowanego, który zmarł w areszcie ICE odkąd służby te zostały wezwane przez Donalda Trumpa do walki z migracją.

USA. 19-letni migrant zmarł w areszcie ICE. Rządu Meksyku: Niedopuszczalne

W reakcji na zdarzenie rząd Meksyku zażądał od USA bardziej szczegółowych informacji na temat śmierci 19-latka.

"Rząd Meksyku powtarza, że te zgony są niedopuszczalne i po raz kolejny apeluje do władz imigracyjnych o przeprowadzenie szybkiego i gruntownego dochodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do tej śmierci, ustalenia odpowiedzialności i ustanowienia skutecznych gwarancji, że takie zdarzenia się nie powtórzą" - przekazało ministerstwo spraw zagranicznych Meksyku.

Royer Perez-Jimenez miał trafić w ręce ICE w styczniu, oskarżony o oszustwo polegające na podszywaniu się pod funkcjonariusza i stawanie oporu funkcjonariuszowi. Stwierdzono również, że nielegalnie wjechał do kraju w "nieokreślonej dacie".

Służby zapewniły, że po przyjęciu do aresztu 19-latek "zaprzeczał jakimkolwiek problemom ze zdrowiem psychicznym".

Działania ICE w USA. Niepokojące dane o zgonach migrantów

Grupa Detention Watch Network, na której ustalenia powołuje się BBC, oszacowała, że od powrotu Tumpa do Białego Domu w aresztach zmarło już 42 migrantów.

Tymczasem statystyki ICE pokazują, że w całej czteroletniej kadencji Joe Bidena liczba zgłoszonych zgonów migrantów w aresztach wyniosła 24.

Źródło: BBC

Nowacka w ''Graffiti'' o 3 proc. podwyżce dla nauczycieli: Wyrównanie inflacyjne i też to sobie trzeba jasno powiedzieć Polsat News Polsat News