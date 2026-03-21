19-letni migrant zmarł w areszcie ICE. Meksyk żąda od USA wyjaśnień
19-letni Meksykanin zmarł w areszcie prowadzonym przez amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną (ICE) - przekazało BBC. Służby potwierdziły informację o śmierci nastolatka. W ocenie ICE Royer Perez-Jimenez "prawdopodobnie" odebrał sobie życie, choć przyczyna jego śmierci została objęta dochodzeniem. 19-latek był najmłodszą osobą, która zmarła po zatrzymaniu przez ICE od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
W skrócie
- 19-letni Meksykanin zmarł w areszcie ICE na Florydzie, gdzie został znaleziony nieprzytomny, a służby uznały, że "prawdopodobnie" targnął się na życie.
- Royer Perez-Jimenez ma być najmłodszą osobą, która zmarła po zatrzymaniu przez ICE od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
- Według Detention Watch Network od powrotu Trumpa w aresztach ICE zmarło 42 migrantów, podczas gdy w trakcie całej kadencji Joe Bidena zgłoszono 24 zgony.
Jak przekazała ICE w oświadczeniu cytowanym przez BBC, w poniedziałek 19-latek miał zostać znaleziony nieprzytomny w areszcie Glades County Detention Center na Florydzie.
Służby zapewniły, że po odkryciu personel aresztu natychmiast podjął się ratowania życia zatrzymanego. Mimo to nastolatek nie przeżył.
"Prawdopodobnie popełnił samobójstwo; oficjalna przyczyna jego śmierci jest jednak nadal przedmiotem dochodzenia" - wskazano w piśmie.
Jak przypomina BBC, amerykańskie media określiły Perez-Jimeneza jako najmłodszego aresztowanego, który zmarł w areszcie ICE odkąd służby te zostały wezwane przez Donalda Trumpa do walki z migracją.
USA. 19-letni migrant zmarł w areszcie ICE. Rządu Meksyku: Niedopuszczalne
W reakcji na zdarzenie rząd Meksyku zażądał od USA bardziej szczegółowych informacji na temat śmierci 19-latka.
"Rząd Meksyku powtarza, że te zgony są niedopuszczalne i po raz kolejny apeluje do władz imigracyjnych o przeprowadzenie szybkiego i gruntownego dochodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do tej śmierci, ustalenia odpowiedzialności i ustanowienia skutecznych gwarancji, że takie zdarzenia się nie powtórzą" - przekazało ministerstwo spraw zagranicznych Meksyku.
Royer Perez-Jimenez miał trafić w ręce ICE w styczniu, oskarżony o oszustwo polegające na podszywaniu się pod funkcjonariusza i stawanie oporu funkcjonariuszowi. Stwierdzono również, że nielegalnie wjechał do kraju w "nieokreślonej dacie".
Służby zapewniły, że po przyjęciu do aresztu 19-latek "zaprzeczał jakimkolwiek problemom ze zdrowiem psychicznym".
Działania ICE w USA. Niepokojące dane o zgonach migrantów
Grupa Detention Watch Network, na której ustalenia powołuje się BBC, oszacowała, że od powrotu Tumpa do Białego Domu w aresztach zmarło już 42 migrantów.
Tymczasem statystyki ICE pokazują, że w całej czteroletniej kadencji Joe Bidena liczba zgłoszonych zgonów migrantów w aresztach wyniosła 24.
Źródło: BBC