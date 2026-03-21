Iran wystrzelił pociski balistyczne. Celem była baza USA
Iran przeprowadził nieudany atak balistyczny na amerykańsko-brytyjską bazę wojskową na wyspie Diego Garcia - przekazały media. Źródło w administracji USA nadmieniło, że pociski pokonały dystans prawie czterech tys. km od irańskiego wybrzeża. To z kolei może wskazywać na ich znacznie większy zasięg, niż deklarował Teheran.
Jak ujawnił dziennik, jedna z rakiet uległa awarii technicznej jeszcze w trakcie lotu. W kierunku drugiego pocisku amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antybalistyczny SM-3. Nie sprecyzowano, czy doszło do udanego przechwycenia, czy też irański pocisk samoczynnie chybił.
Media o nieudanym ataku Iranu na amerykańsko-brytyjską bazę
Stacja CNN, powołując się na amerykańskiego urzędnika, potwierdziła, że atak miał miejsce w piątek rano czasu lokalnego. "Żaden z nich nie uderzył w bazę" - zapewnił rozmówca stacji, dodając, że pociski pokonały dystans blisko 3,8 tys. km od irańskiego wybrzeża.
"WSJ" zwraca uwagę, że próba Teheranu uderzenia w cele oddalone o ok. 4 tys. km od terytorium kraju wskazuje, że irańskie pociski mogą mieć nawet dwukrotnie większy zasięg, niż dotychczas przyznawano.
W ubiegłym miesiącu szef MSZ Iranu Abbas Aragczi twierdził bowiem, że ich zasięg ograniczono do 2 tys. km.
Dotychczas Biały Dom oraz Pentagon nie wydały oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
Baza Diego Garcia. Iran wystrzelił dwa pociski balistyczne w kierunku wyspy
Atol Diego Garcia na Oceanie Indyjskim pełni funkcję strategicznego zaplecza dla amerykańskiego lotnictwa bombowego.
Próba ataku nastąpiła krótko po tym, jak rząd w Londynie ogłosił, że wyraził zgodę na wykorzystanie przez USA swoich baz wojskowych do przeprowadzenia ataków na irańskie obiekty rakietowe, z których atakowane są statki w cieśninie Ormuz.
28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak morski, którym - według szacunków - w warunkach pokoju transportowane jest rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.