W skrócie Iran przeprowadził nieudany atak balistyczny na amerykańsko-brytyjską bazę wojskową na wyspie Diego Garcia, a pociski pokonały dystans około 3,8–4 tys. km od irańskiego wybrzeża.

Jedna z rakiet uległa awarii technicznej podczas lotu, a w kierunku drugiego pocisku amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antybalistyczny SM-3, jednak nie sprecyzowano rezultatu przechwycenia.

Baza na atolu Diego Garcia jest strategicznym zapleczem dla amerykańskiego lotnictwa bombowego, a incydent miał miejsce po zgodzie Wielkiej Brytanii na wykorzystanie jej baz wojskowych przez USA do ataków na irańskie obiekty rakietowe.

Jak ujawnił dziennik, jedna z rakiet uległa awarii technicznej jeszcze w trakcie lotu. W kierunku drugiego pocisku amerykański okręt wojenny wystrzelił pocisk antybalistyczny SM-3. Nie sprecyzowano, czy doszło do udanego przechwycenia, czy też irański pocisk samoczynnie chybił.

Media o nieudanym ataku Iranu na amerykańsko-brytyjską bazę

Stacja CNN, powołując się na amerykańskiego urzędnika, potwierdziła, że atak miał miejsce w piątek rano czasu lokalnego. "Żaden z nich nie uderzył w bazę" - zapewnił rozmówca stacji, dodając, że pociski pokonały dystans blisko 3,8 tys. km od irańskiego wybrzeża.

"WSJ" zwraca uwagę, że próba Teheranu uderzenia w cele oddalone o ok. 4 tys. km od terytorium kraju wskazuje, że irańskie pociski mogą mieć nawet dwukrotnie większy zasięg, niż dotychczas przyznawano.

W ubiegłym miesiącu szef MSZ Iranu Abbas Aragczi twierdził bowiem, że ich zasięg ograniczono do 2 tys. km.

Dotychczas Biały Dom oraz Pentagon nie wydały oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Baza Diego Garcia. Iran wystrzelił dwa pociski balistyczne w kierunku wyspy

Atol Diego Garcia na Oceanie Indyjskim pełni funkcję strategicznego zaplecza dla amerykańskiego lotnictwa bombowego.

Próba ataku nastąpiła krótko po tym, jak rząd w Londynie ogłosił, że wyraził zgodę na wykorzystanie przez USA swoich baz wojskowych do przeprowadzenia ataków na irańskie obiekty rakietowe, z których atakowane są statki w cieśninie Ormuz.

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. W odwecie Iran zamknął cieśninę Ormuz - szlak morski, którym - według szacunków - w warunkach pokoju transportowane jest rocznie około 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej.

