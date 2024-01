Niż Gertruda przynosi zimową aurę nie tylko do Polski , ale również do naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech trwa prawdziwe uderzenie mrozu. Z powodu ciężkich warunków transport w wielu miejscach jest utrudniony. Z lotnisk we Frankfurcie i Monachium odwołano kilkaset lotów. Utrudnienia zanotowano w wielu miejscach kraju.