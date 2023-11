Zima szaleje w Niemczech. Silne opady i szalejący wiatr znacznie utrudniły, a w niektórych przypadkach uniemożliwiły przejazdy. W mieście Bad Schwalbach niedaleko Wiesbaden dzieci jednej ze szkół nie mogły powrócić do domów. Związane to było gwałtownymi opadami śniegu, które doprowadziły do zaprzestania jazdy autobusów.