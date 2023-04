Niemcy: Strajk na lotniskach. Utrudnienia dla 100 tys. osób

Świat

Z utrudnieniami na czterech niemieckich lotniskach będą musieli się zmierzyć pasażerowie. Związek zawodowy Verdi wezwał do strajku pracowników ochrony lotnisk. To odpowiedź na przeciągające się negocjacje płacowe. Odwołanych może zostać nawet 700 lotów, czego skutki odczuje ok. 100 tys. osób.

Zdjęcie Kolejka na lotnisku w Hamburgu. Zdj ilustracyjne / IMAGO/Achim Duwentäster/Imago Stock and People / East News