Niemcy: Sytuacja na granicy z Polską może wymknąć się spod kontroli

Dodaje, że od początku roku liczba osób nielegalnie wjeżdżających do Niemiec przez Polskę rośnie, a tego lata zwiększyła się gwałtownie. Do końca lipca zatrzymano 58 tysięcy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-niemiecką, tyle samo co w całym 2021 roku. "Większość z nich przybywa do Niemiec przez Białoruś i Polskę lub szlakiem bałkańskim przez Serbię, Węgry, Słowację i Czechy. Regiony przygraniczne z Polską we wschodniej Saksonii i Czechami w Rudawach są obecnie centralnymi punktami, gdzie rośnie imigracja, co znajduje również odzwierciedlenie w gwałtownym wzroście działań przemytniczych. Nie ma dnia, by policjanci nie łapali przeładowanych samochodów lub furgonetek, do których upchnięto zbyt wiele osób, by przewieźć je do Niemiec za ogromne sumy pieniędzy" - pisze dziennikarz "FAZ".