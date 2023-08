Szturm na polską granicę. Pokazano nagranie

Premier reaguje na atak

Próby przekroczenia granicy. Zatrzymania kurierów

"Wobec wszystkich kurierów oprócz zarzutów za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi do osiem lat pozbawienia wolności, dodatkowo zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat" - informują pogranicznicy.