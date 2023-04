"Gendering", czyli język neutralny płciowo w szkołach odrzuca Niemiecki Związek Nauczycieli. Jego prezes - Heinz-Peter Meidinger - stwierdził, że nauczyciele powinni "przestrzegać oficjalnych zasad i przepisów oraz powstrzymywać się od stosowania neutralnej płciowo pisowni" - czytamy na stronie tygodnika "Die Zeit".

Jednak jego stanowisko nie jest jednoznaczne, gdyż mężczyzna zaznaczył, że wobec uczniów używających "genderingu" w wypracowaniach i na egzaminach nauczyciele powinni być tolerancyjni.

Pierwsza skarga na "gendering"

W lutym tego roku "Deutsche Welle" opisał sprawę pewnego ojca z Berlina. Wystąpił on do sądu o bezwzględny zakaz stosowania w szkołach języka neutralnego płciowo.

To pierwsza tego rodzaju skarga w Niemczech. Zdecydował się on na ten krok po bezowocnym sporze, jaki toczył z nauczycielami ze szkoły swojej córki, którzy mieli stosować język gender - także w materiałach dydaktycznych.

- W ostatnich dwóch-trzech latach dramatycznie się to nasiliło, także w szkołach moich pozostałych dzieci. Szczególnie niektórzy młodsi nauczyciele zachowują się, jak zakamuflowani aktywiści. Wielu rodziców mogłoby sporo o tym opowiedzieć, nie tylko w Berlinie - twierdził mężczyzna cytowany przez niemiecki dziennik "Die Welt". Nie chce on ujawniać swego prawdziwego nazwiska, a gazeta przedstawiała go jako Sebastiana Muellera.

Jego wniosek zakończył się fiaskiem.

Stowarzyszenie Języka Niemieckiego podało, że rodzic chce się teraz odwołać do sądu administracyjnego. Z kolei Związek Edukacji i Nauki dobrze przyjął decyzję berlińskiego sądu.

- Jasno stwierdził, że gdy nauczyciele używają języka neutralnego płciowo, nie można uznać, że narusza to rodzicielskie prawo do wychowania dziecka. Zgadzamy się z tym rozumowaniem - powiedziała przewodnicząca Maike Finnern.

Związek zaznaczył, że język cały czas się zmienia i musi mieć to odzwierciedlenie również w szkole.

Niemcy i ich stosunek do "genderingu"

Badania przeprowadzone dla magazynu "Chrismon" wykazały, że niemal jedna trzecia Niemców odrzuca "gendering". 13 procent jest za językiem neutralnym płciowo.

O języku gender i gender fluid więcej przeczytasz tutaj .