Niemcy mają dość rządu Olafa Scholza. Chcą przespieszonych wyborów

Antysemityzm w Niemczech. Rośnie liczba przestępstw

Większość (56 proc.) chciałaby, aby podjęto więcej wysiłków w celu zwalczania antysemityzmu w Niemczech. Prawie co czwarta pytana osoba (23 proc.) uważa, że wysiłki te są wystarczające, a 9 proc. uważa, że idą one zbyt daleko.

AfD z wysokim poparciem. Partie rządzące słabsze od opozycyjnych

Gdyby w przyszłą niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu, socjaldemokratyczna SPD osiągnęłaby tylko 15 proc. i po raz kolejny byłby to najsłabszy wynik od wyborów parlamentarnych w 2021 roku. Na partię Zielonych głosowałoby 15 proc. wyborców, a na FDP tylko 5 proc., czyli akurat tyle, ile potrzeba do przekroczenia progu wyborczego.