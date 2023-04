Niemcy: Karambol pojazdów wojsk USA na autostradzie A6. Rannych siedem osób

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Świat

Niebezpieczny karambol na autostradzie A6 w Niemczech. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Amberg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyły się ze sobą cztery pojazdy pancerne należące do wojsk USA. Mówi się o siedmiu poszkodowanych, w tym jednym ciężko. Do akcji włączono dwa śmigłowce.

Zdjęcie Niemcy. Karambol na autostradzie A6 z udziałem wojsk USA / Haubner / vifogra / dpa Picture-Alliance / AFP