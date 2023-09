- Wzywamy Filipiny, by zaprzestały prowokacji i szukania kłopotów - stwierdził we wtorek rzecznik chińskiej dyplomacji Wang Wenbin. To oficjalna reakcja Pekinu na poniedziałkową "specjalną operację" nurków z sąsiedniego kraju. Filipińczycy przecięli liny mocujące barierę umocowaną przez Chińczyków we wschodniej części Morza Południowochińskiego.