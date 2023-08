Musimy zrobić wszystko, by Rosja nie zmieniła się w Szwecję - oświadczył deputowany rosyjskiej Dumy Aleksiej Żurawlew, domagając się wprowadzenia kar dla osób, które spalą albo zniszczą Koran lub Biblię. - Podjęli decyzję, by pluć wierzącym w twarz, to muszą za swoje czyny odpowiedzieć - stwierdził.