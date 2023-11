"Tylko świadomość tych zagrożeń pozwoli przełamać szkodliwe trendy " - uważają autorzy raportu, który ukazał się w czasopiśmie "Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences". Ich zdaniem ewolucja naszego gatunku jest historią niezwykłego sukcesu. Jednak antropocen, czyli proponowana epoka geologiczna charakteryzująca się znacznym wpływem człowieka na ekosystem i geologię Ziemi, wykazuje "coraz więcej pęknięć".

"Nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie przyszłego bezpieczeństwa"

Wraz z kilkunastoma innymi badaczami, reprezentującymi różne dyscypliny nauki, Jørgensen przeprowadził szeroką analizę tego, jak może wyglądać dalsza ewolucja Homo sapiens. Naukowcy doszli do wniosku, że ludzkość może utknąć w 14 różnych "pułapkach ewolucyjnych" , a wszystkie one są efektem początkowo obiecujących i udanych innowacji.

Ludzkość na skraju utknięcia w pułapkach

"Pułapki ewolucyjne to koncepcja dobrze znana w świecie zwierząt. Podobnie jak wiele owadów ciągnie do światła, co jest ich przystosowaniem ewolucyjnym, ale we współczesnym świecie doprowadza je do śmierci, tak ludzkość jest narażona na ryzyko, że nowe zjawiska z czasem zadziałają na nią w szkodliwy sposób" - wyjaśnia dr Jørgensen.