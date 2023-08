Odkrycie w Peru. Płetwal błękitny zdetronizowany?

" To wielki dzień dla paleontologów " - rozpoczyna się tekst. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że uważany do tej pory za najcięższe zwierzę w historii - płetwal błękitny - wcale najwięcej ważącym osobnikiem na Ziemi może nie być.

Jak zauważono, kości osobników tego gatunku musiały być duże, a przy tym gęsto wypełnione, co ułatwiało im nurkowanie. Jednocześnie sprawiały one, że prehistoryczny wieloryb mógł ważyć od 80 do nawet 340 ton. Tymczasem płetwale błękitne ważą od 100 do 150, a w niektórych przypadkach do 200 ton.