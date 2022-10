"Skamieniałość pokaźnego dinozaura o strusiej budowie ciała odkryto w Ameryce Północnej" - informują naukowcy na łamach najnowszego wydania pisma "PLOS ONE".

USA. Nowy gatunek dinozaura. To ornitomimozaur

Ornitomimozaury, czyli dinozaury "naśladujące ptaki", kształtem przypominały strusie. Miały małe głowy, długie ramiona i silne nogi.

"Z ustaleń wynika, że nowo odkryty gatunek żył ok. 85 mln lat temu. Jest tym ważniejsze, że mamy do czynienia ze słabo znanym okresem ewolucji północnoamerykańskich dinozaurów" - opisuje Chinzorig Tsogtbaatar z North Carolina Museum of Natural Sciences (USA).

Osobnik, którego skamieniałość odkryto w stanie Mississippi (USA), ważył ponad 800 kg i należy do największych znanych ornitozaurów. Analiza kości dowodzi, że dinozaur rósł przez całe życie.

Obok szkieletu dużego osobnika odkryto skamieniałość, należącą do mniejszego gatunku. Znalezisko to pozwoli lepiej zrozumieć złożoność ówczesnego ekosystemu, w którym występowały bardzo duże gatunki w sąsiedztwie ze średnimi.