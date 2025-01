To najgorszy pożar w historii Los Angeles. Żywioł, który zaatakował słynną amerykańską metropolię, zabił co najmniej pięć osób, a ponad 100 tys. zmusił do opuszczenia domów. Zniszczenia są ogromne, a ogień rozprzestrzenia się wraz z silnym wiatrem. Miejscowi strażacy mówią, że przez całą swoją karierę nie doświadczyli tak potężnych podmuchów. To właśnie one, wraz z potężną suszą doprowadziły do tej tragicznej sytuacji.