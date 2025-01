Przedmieścia Los Angeles walczą z potężnym pożarem . Według informacji przekazanych około 15 czasu lokalnego (północ czasu polskiego - red.) żywioł opanował już około 770 akrów (ponad 310 hektarów - red.) i rozprzestrzenia się bardzo szybko z uwagi na suchą glebę i silne wiatry o prędkości od 80 do 130 km/h. W wyższych partiach porywy osiągają natomiast nawet 160 km/h.

Ogień zmusił do ewakuacji luksusową dzielnicę Pacific Palisades zlokalizowaną nad wybrzeżem oceanu na zachód od centrum drugiej co do wielkości metropolii w Stanach Zjednoczonych.