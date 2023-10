Nagroda Nobla 2023. Znamy pierwszych laureatów

W uzasadnieniu wyjaśniono, że praca naukowców nad modyfikacją mRNA oraz opracowanie techniki dostarczania go do komórki, polegającej na pakownaiu mRNA w nanocząsteczki lipidowe, pozwoliła na stworzenie skutecznych szczepionek na COVID-19. Podkreślono, że szczepionki pozwoliły uratować wiele milionów istnień ludzkich.

"Dzięki swoim przełomowym odkryciom, które zasadniczo zmieniły rozumienie interakcji mRNA z naszym układem odpornościowym, laureaci przyczynili się do bezprecedensowego tempa rozwoju szczepionek podczas jednego z największych współczesnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego" - czytamy.

Katalin Kariko i Drew Weissman laureatami Nagrody Nobla z medycyny

W poniedziałek rozpoczął się tydzień noblowski . Każdego dnia przyznawane będą kolejne nagrody. Na początek: Nobel w dziedzinie fizjologii lub medycyny . Co roku przyznawanych jest sześć Nagród Nobla, a każda z nich jest wyrazem uznania za przełomowy wkład danej osoby lub organizacji w określonej dziedzinie.

Laureaci Nagrody Nobla otrzymają dyplom, medal oraz dokument zawierający wyszczególnienie kwoty narody. W tym roku jej wartość wzrosła do najwyższego w historii poziomu 11 mln koron szwedzkich (ok. 4,41 mln zł). Powodem jest dobra kondycja finansowa funduszu, z którego wypłacane są pieniądze. Nieoficjalne powody to niższy kurs korony szwedzkiej wobec głównych walut oraz inflacja. W 2022 r. laureaci otrzymali czek na 10 mln szwedzkich koron.