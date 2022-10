Nagroda Nobla 2022 z medycyny lub fizjologii. Znamy laureata

W poniedziałek rozpoczął się tydzień noblowski. Po raz raz pierwszy od dwóch lat uroczywstości odbędą się bez restrykcji pandemicznych. Każdego dnia przyznawane będą kolejne nagrody. Na początek: Nobel w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Komitet Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie o godzinie 11:30 ogłosił, że tegorocznym zwycięzcą jest Svante Pääbo, badacz genomów wymarłych krewnych człowieka.

"Dzięki swoim pionierskim badaniom Svante Pääbo dokonał czegoś pozornie niemożliwego: zsekwencjonowania genomu neandertalczyka, wymarłego krewnego współczesnych ludzi. Dokonał także sensacyjnego odkrycia nieznanego wcześniej hominina, Denisovej. Co ważne, Pääbo odkrył również, że nastąpił transfer genów z tych wymarłych homininów do Homo sapiens po migracji z Afryki około 70 000 lat temu. Ten starożytny przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, na przykład wpływa na reakcję naszego układu odpornościowego na infekcje" - podano w uzasadnieniu.

Reklama

Nobel z medycyny: Nagroda przyznawana od 1901 roku

Nobel z medycyny przyznawany jest od 1901 roku.

Do 2021 roku przyznano 122 w tej dziedzinie, w tym 12 otrzymały kobiety.

We wtorek Królewska Szwedzka Akademia Nauk wskaże laureata w dziedzinie fizyki, natomiast w środę, z chemii. W czwartek poznamy zwycięzcę w dziedzinie literatury, z kolei w piątek norweski komitet przyzna Pokojową Nagrodę Nobla.

W poniedziałek 10 października poznamy laureata nagrody w dziedzinie ekonomii.