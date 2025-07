Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a akcja ratunkowa nadal trwa. Do tragedii doszło zaledwie dzień po innej katastrofie morskiej w Azji Południowo-Wschodniej.

Pożar wybuchł na promie, przewożącym ponad 280 pasażerów w Indonezji, zmuszając ludzi do ucieczki do wody.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 13:30 czasu lokalnego (7:30 czasu polskiego), gdy prom KM Barcelona, przewożący ponad 280 pasażerów, kierował się do Manado. Nieopodal wyspy Talisei, z nieustalonych dotąd przyczyn, statek w ciągu kilku minut stanął w płomieniach.