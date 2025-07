W skrócie Katastrofa statku wycieczkowego Wonder Sea w północnym Wietnamie pochłonęła co najmniej 37 ofiar, w tym wiele dzieci, a kilku pasażerów nadal uznaje się za zaginionych.

Przyczyną tragedii była nagła burza i silne fale na Morzu Południowochińskim, które wywróciły statek z 48 osobami na pokładzie.

Rejon zatoki Ha Long, będący popularną atrakcją turystyczną, zmaga się z kolejną prognozowaną burzą Wipha w najbliższych dniach.

Do wywrócenia się łodzi doszło w sobotę ok. godz. 14:00 czasu lokalnego. Na pokładzie Wonder Sea znajdowało się 48 pasażerów, z czego ponad 20 stanowiły dzieci. Rejs obsługiwało pięciu członków załogi.

Służbom udało się uratować 11 osób, w tym 14-letniego chłopca, który przez cztery godziny był uwięziony w zatopionej kabinie. Przeżył tylko dlatego, że ok. 50 cm pomieszczenia znalazło się ponad powierzchnią wody, co umożliwiło mu dostęp do tlenu.

Wietnam. Co najmniej 37 ofiar katastrofy statku wycieczkowego

Z wód zatoki Ha Long, gdzie zatonął statek, wyłowiono początkowo 34 ciał, w tym ośmioro dzieci. Wkrótce później udało się odnaleźć trzy kolejne. Wciąż trwają poszukiwania pięciu zaginionych osób.

Według lokalnych służb do katastrofy doszło w wyniku silnej burzy, która przeszła w sobotę nad Morzem Południowochińskim. Burzy towarzyszyły ulewa, silny wiatr i błyskawice, z których jedna uderzyła we wzgórze nad zatoką. Nagłe załamanie pogody spowodowało powstanie dużych fal, które wywróciły łódź.

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że większość pasażerów stanowili turyści pochodzący z Hanoi.

Niebezpieczeństwo w północnym Wietnamie. Nadciąga sztorm Wipha

Burza tropikalna, podobna do tej, która doprowadziła do katastrofy, zapowiadana jest również na początek przyszłego tygodnia. Synoptycy przewidują, że sztorm Wipha pojawi się w rejonie zatoki Ha Long, będącej jedną z największych atrakcji turystycznych w Wietnamie i całym regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Zatoka co roku przyciąga tłumy odwiedzających zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W samym pierwszym kwartale bieżącego roku Ha Long odwiedziło ok. 700 tys. osób, z czego przeważającą większość stanowili obcokrajowcy. Z kolei w 2022 r. liczba turystów wyniosła ok. 11,6 mln.

Źródło: VnExpress

