Cała historia ma swój początek 6 stycznia 2023 roku. To właśnie tego dnia mieszkający w Waszyngtonie John Cheeks kupił los na loterię Powerball . Główna wygrana wynosiła wtedy 340 milionów dolarów.

Myślał, ze wygrał fortunę

Gdy jednak następnego dnia wszedł na stronę internetową loterii zamarł z wrażenia. Zobaczył bowiem na niej te same liczby, które widniały na jego kuponie. Mężczyzna był przekonany, że dopisało mu szczęście i został pierwszym multimilionerem w tym roku.

Mężczyzna 10 stycznia zgłosił się do oddziału loterii, aby dowiedzieć się jak może odebrać wygraną. Został jednak odesłany z kwitkiem. Poinformowano go, że żadna z wytypowanych przez niego liczb nie jest prawidłowa i nie jest on zwycięzcą loterii.