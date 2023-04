W czwartek w Białym Domu odbyło się coroczne wydarzenie pod hasłem "zabierz swoje dziecko do pracy", w którym udział wzięły dziesiątki dzieci wraz z rodzicami. W całą akcję aktywnie włączył się Joe Biden, który cierpliwie odpowiadał na zadawane przez najmłodszych pytania.

Wyjątkowy dzień w Białym Domu. Dzieci spotkały się z prezydentem Bidenem

Dzieci chciały wiedzieć między innymi, co prezydent jadł na śniadanie, jaki jest najlepszy smak lodów czy jaki film należy do jego ulubionych. Pytanie, które najbardziej zaskoczyło Bidena dotyczyło ostatnio odwiedzonego kraju. - Próbuję sobie przypomnieć, gdzie ostatnio byłem - odparł prezydent USA, jednak już po chwili jedno z dzieci przypomniało mu o wizycie w Irlandii w tym miesiącu.

Jak przekazuje Reuters, Biden kilka razy zapewniał, że to już najwyższy czas na jego powrót do pracy, jednak dzieciom bardzo łatwo udało się go przekonać do tego, aby został jeszcze przez chwilę i z nimi porozmawiał.

Wśród dociekliwych młodzieńców znalazła się jedna Polka - Nina. Postanowiła ona zapytać amerykańskiego lidera o to, co najbardziej podobało mu się w jego ostatniej podróży do Polski. Prezydent jednak, zamiast odpowiedzieć, zaprosił ją do Gabinetu Owalnego.

Całe zdarzenie zostało nagrane, a film z wyjątkowego spotkania dziewczynki ze światowym przywódcą został zamieszczony na Twitterze.