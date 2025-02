Sędzia okręgowy Carl Nichols w Waszyngtonie , który został nominowany przez Trumpa za jego pierwszej kadencji (2017-21), częściowo przychylił się do wniosku największego związku zawodowego amerykańskich pracowników rządowych oraz związku pracowników służby dyplomatycznej o powstrzymanie starań administracji o zamknięcie USAID (Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego - red.).

Decyzja sędziego, która będzie obowiązywać do 14 lutego, blokuje planowane przez administrację Trumpa wysłanie 2,2 tys. pracowników agencji od soboty na płatny urlop i przywraca do pracy około 500 osób już wysłanych na urlop bezpłatny. Sędzia zakazał też administracji odsyłać do kraju pracowników USAID wykonujących obowiązki za granicą.