W tym samym czasie jej kuzyn - 25-letni Ołeksandr Kasaj - nabył mieszkanie w wieżowcu Studio One za nieco ponad 202 tysiące dolarów (830 tysięcy złotych - red.), a następnie zainwestował w dwa kolejne za łączną sumę 770 tysięcy dolarów (3,165 miliona złotych - red.).

Ukraina. Rodzina posła Gennadija Kasaja kupiła apartamenty za ponad milion dolarów w Dubaju

Reporterzy stacji zwrócili się do Gennadija Kasaja o podanie źródła pieniędzy, za które jego krewni kupili mieszkania. Parlamentarzysta powiedział jedynie, że zarówno córka, jak i siostrzeniec są "niezależnymi osobami" i podejmują własne decyzje finansowe bez konsultacji z nim.

Oficjalne dane wskazują jednak, że dochody bliskich posła nie pozwoliłyby im na zakup nieruchomości w Dubaju - zysk Poliny Kasaj wyniósł w ostatnich trzech latach trzy miliony hrywien (niespełna 300 tysięcy złotych - red.). Zarobki Ołeksandra Kasaja również mają być niewspółmierne do wydatków .

Poseł Gennadij Kasaj zawieszany w aferę korupcyjną w ukraińskim MON

Zamieszanie wokół nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to niejedyne czarne chmury, jakie zebrały się nad posłem partii Sługa Narodu , której liderem jest Wołodymyr Zełenski .

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Gennadija Kasaja posiada on znaczne środki pochodzące z dochodów generowanych przez jego działalność gospodarczą. To dzięki niej parlamentarzystę i jego żonę stać było na zakup własnych mieszkań w Dubaju o łącznej wartości kilku milionów hrywien (milion hrywien to niespełna sto tysięcy złotych - red.).