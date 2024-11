Świadczenie mieszkaniowe dla senatorów. O co chodzi?

"Senatorom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie, nie mają tytułu prawnego do lokalu albo jego części, nie władają lokalem mieszkalnym ani jego częścią i nie posiadają innego uprawnienia do zakwaterowania w okresie pełnienia mandatu, przysługuje zakwaterowanie w Domu Poselskim" - czytamy.

Według informacji, które pozyskała Interia, wysokość świadczenia przeznaczonego na wynajem mieszkań przez senatorów zmieniała się na przestrzeni lat. Pod koniec 2019 r. kwota wynosiła 2,5 tys. zł. Przez kolejne dwa lata, od stycznia 2020 r. do kwietnia 2022 r. wzrosła do 3 tys. zł. Od tamtej pory, do stycznia 2024 r. wynosiła 3,5 tys. zł. Właśnie takie sumy, co miesiąc, inkasowali państwo Zdrojewscy. Jak ustaliliśmy, łącznie daje to ok. 300 tys. zł w cztery lata.